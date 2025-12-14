Siete días de grilla

Ni muertos, mucho menos de parranda. O mejor dicho, de parranda sí, pero muertos no. Superamos los 701 mil seguidores y, nos queda aire para ir por más, de perdido el millón, para no exagerar.

Los pronósticos fatales que nos siguen dispensando nuestros contras decían que para febrero pasado se acabaría Contacto hoy. Ya vamos en diciembre, por ahí viene enero y qué creen? Vamos por más…¡

No obstante que una regla no escrita en el periodismo sugiere que “perro no come perro…”, no menos perros se sumaron a la apuesta de que desapareceríamos tras la elección pasada y, malas noticias, aquí seguimos, sumando.

Hay los que no se la creen, piensan que nuestros lectores son comprados, como hacen otros, pero está sencillo aclararlo. Ver la lista de seguidores para entender que los nuestros tienen nombre y apellido. Son seguidores orgánicos, reales, existentes.

Y en el caso, para acabarla de completar, uno de nuestros seguidores, vendedor de carnitas,se propuso celebrar los primeros 701 mil con la gran posada el próximo 21 de diciembre.

El problema es que son muchos los que han pedido su lugar en la gran celebración unos con refrescos, otros con champurrado, no menos con buñuelos, ponches y tamales.Sería en el negocio de carnitas que está por el bulevar Juan Pablo II del fraccionamiento Jardines de Durango. Y lo mejor, que siguen y siguen sumándose personas a la gran fiesta.

El anfitrión, que no conocemos por cierto, propone que si su local no es suficiente para la gran pachanga, para eso está la calle, aunque esa ya no es nuestra decisión, nosotros tenemos que mantenernos firmesante la regla.

Sin olvidar que, la voz del pueblo es la voz de Dios, y su voz tienen que escucharla todos.

Nada más decir que en el grupo de whattsap de la posada se han inscrito cuatro o cinco grupos musicales que quieren tocar cinco o seis horas cada uno, por lo que no completaremos con las 24 horas para tanta música, pero como quiera los acomodamos.

…

La noticia de la detención de Edgar Rodríguez Ortiz, “El Limones”, y cinco de sus auxiliares trata de un tema muy complejo e impredescible por las relaciones del indiciado en las más altas esferas políticas de México.

El asunto apenas comienza y…quién sabe dónde termine, pero es tanto como destaparla cloaca en la que están metidos más de uno, varios políticos duranguenses y de otros estados.

Los que saben estiman que El Limones para estas horas ya reveló su propia historia, y lo que ha de haber cantado, de modo que, lo más probable es que sigan las detenciones tanto en la Ciudad de México como en nuestro estado, y ni se diga de La Laguna, incluyendo Torreón, Gómez y Lerdo.

Algunos tratan de entender el trasfondo de la declaración de Omar García Harfuch al agradecerle al gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez, “por su aportación a la captura…”, tampoco entendemos si la detención se produjo en nuestra capital.

El caso es que Durango volvió a ser noticia nacional e internacional antes, durante y después de la captura. Otra vez, la entidad, se llevó las notas principales de los diarios, pero con un tema por demás adverso, por decir lo menos.

…

El ruidoso asunto de la niña robada en el hospital materno y la detención de una afanadora escaló a otros niveles. Su hija pidió a la presidenta Claudia Sheinbaum que la liberen, porque es inocente.

Las pruebas, le dijo la muchacha a la jefa de la nación, no son concluyentes para la responsabilidad que le achacan a mi madre, por favor mande alguien que investigue bien el asunto. No tienen pruebas de lo que aseguran, repitió.

Perla Muñoz, hija de Anabel N, se fue hasta Ciudad Juárez, Chih., para hablar con la presidenta en su gira de trabajo por aquella frontera. La jefa de la nación la escuchó y le dio teléfonos para que exponga su caso. Han de disculpar pero ignoramos a quién pertenece el citado número telefónico.

…

No lo tomen a mal, mucho menos a agresión, pero si alguien quiere llevarse un buen aguinaldo sin ensuciarse las manos, si me dan dos goles, apostamos lo que gusten a Toluca. Tigres ya tiene uno en la buchaca.

Tampoco se ofendan, no alcanzan nuestros ahorros como para apostar la millonada, pero sí estamos dispuestos a perder hasta la camisacon tal de ver la coronación este domingo de los choriceros en la bombonera.

Es que hay muchos que le siguen yendo a Tigres y de igual manera están lanzando apuestas a diestra y siniestra, creyendo que el golecito del portero de Toluca Hugo González, porque el tanto se debe a su pendejada, les dará vida a los felinos hasta el final de los noventa minutos.

Es que, el Toluca demostró ser uno de los mejores equipos de México de los últimos tiempos. Es un cuadro que a punta de victorias se ha dado a respetar.

Muy cierto, Toluca debe hacer dos goles, y que no le hagan otro. Aparentemente todo está a favor de los felinos, pero en el chorizo se estrellarán. Veremos un juegazo, sin duda.

…

La nota del año y de muchos años, sin duda es la captura de Edgar N alias “Limones”, que fue atrapado en inédita acción de las fuerzas federales.

Los “Harfuchs” y Marinos mexicanos vinieron, vieron, recogieron y se fueron en acciones que pasaron de noche para medio mundo, empezando por las esferas gubernamentales.

Ahí está el meollo de todo este enredo enlimonado, dado que el propósito era precisamente que no se corriera la voz, que no se le informara a nadie, dijimos a nadie, y nada más de esa forma fue posible atrapar al supuesto generador de violencia en La Laguna.

También se llevaron a cinco de sus colaboradores, cuyos nombres trascendieron horas después, como se los informamos de manera exclusiva aquella madrugada.

Pudimos ver que Edgar N no podía caminar, con la pierna derecha, por lo que se pensó que lo habría maltratado la tropa, pero no, se asegura que días antes Limones se fracturó la pierna derecha al tirarse desde un cuarto piso para evitar la detención en terrenos laguneros, cosa que consiguió, aunque por unas horas.

El operativo para su captura fue en serio sorprendente, porque estamos hablando de decenas de vehículos oficiales y de cientos de militares y marinos. Lo dispuesto era suficiente para atrapar a Edgar y la autoridad tenía blindado el perímetro precisamente para que no se evadiera, motivos por los que Limones tal vez mejor esperó la llegada de la ley.

…

Anotar que los “Harfuch” y marinos participantes en el operativo hicieron un trabajo quirúrgico, perfecto que no dio la más mínima oportunidad de escape.

Las fuerzas federales, suponen los más, planearon su acción sin avisarle absolutamente a nadie. Ni siquiera a los mandos castrenses, precisamente para evitar la evasión.

No obstante, horas después de la captura el gobierno del estado subió a redes una fotografía en la que el gobernador aparece con García Harfuch.

Se anotó en la gráfica que “con todo mi compromiso seguimos trabajando en equipo…”, entrecomillándolo como si fuera afirmación del gobernador.

Aunque, para cuando circuló esa gráfica,todo mundo sabía que los “Harfuch” vinieron, hicieron su desmoder y se esfumaron sin comunicarle en lo absoluto a nadie.

El intento de colgar a Esteban de las medallas fracasó, porque hubo cientos de mensajes con opiniones hasta groseras contra el mandatario, todo mundo se enteró que nadie le informó nada, precisamente para que no fracasara el dispositivo.

O sea, lo dijimos el miércoles, a quién carajos se le ocurría salir ese día con semejante barrabasada. Le llovió al mandatario, gracias a alguno de los genios que le sangolotean la comunicación, sin necesidad pues.