Accidente aéreo en Toluca moviliza a cuerpos de emergencia

Un avión tipo Cessna Citation 650, con matrícula XA-PRO, se desplomó la tarde de este día en el municipio de Toluca, luego de haber despegado desde Acapulco, lo que provocó una intensa movilización de cuerpos de emergencia y autoridades de los tres niveles de gobierno.

De acuerdo con los primeros reportes, la aeronave cayó en una zona de bodegas, sin que hasta el momento se tenga información confirmada sobre personas fallecidas, sobrevivientes, ni sobre cuántas personas viajaban a bordo. Tampoco se ha precisado si al interior de las bodegas había trabajadores u otras personas al momento del impacto.

El accidente ocurrió hace aproximadamente 25 minutos, por lo que la información continúa en desarrollo. En el sitio ya laboran equipos de rescate, personal de Protección Civil, bomberos y fuerzas de seguridad, quienes realizan las primeras maniobras de atención y evaluación de riesgos.

Hasta ahora, las autoridades no han emitido un reporte oficial sobre las causas del desplome ni sobre el saldo preliminar del incidente. Se espera que en las próximas horas se dé a conocer mayor información conforme avancen las labores en la zona.

Contacto Hoy dará seguimiento puntual a este hecho conforme se confirmen datos oficiales.