Avanza “Operación Frontera Norte” con miles de detenciones y fuertes aseguramientos

Ciudad de México.-

El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México dio a conocer los resultados más recientes de la “Operación Frontera Norte”, correspondientes a los días 12, 13 y 14 de diciembre de 2025, estrategia implementada para combatir a la delincuencia organizada y fortalecer la seguridad en la región fronteriza del país.

De acuerdo con el informe oficial, desde el inicio de la operación el 5 de febrero, se ha logrado la detención de 9,969 personas, así como el aseguramiento de 7,413 armas de fuego, 1 millón 261 mil 87 cartuchos, 33,785 cargadores, 115,294.7 kilogramos de droga, entre ellos 560 kilogramos de fentanilo, además de 5,919 vehículos y 1,179 inmuebles.

Las autoridades federales señalaron que todas las acciones se han realizado en estricto apego al Estado de derecho y con pleno respeto a los derechos humanos, como parte del compromiso institucional para garantizar la seguridad de la población.

Entre los aseguramientos y detenciones más relevantes destacan los realizados en Baja California, donde en el municipio de Mexicali fueron detenidas cuatro personas y asegurados tres inmuebles. En un operativo adicional, se capturó a un individuo en posesión de dos armas largas, un cargador, 25 cartuchos, dosis de metanfetamina y un vehículo.

En Chihuahua, específicamente en Aquiles Serdán, las fuerzas de seguridad aseguraron 39 armas de fuego, 102 cargadores, 5,023 cartuchos, así como siete kilogramos de cocaína y nueve de marihuana, además de equipo táctico, una cámara de videovigilancia y un inmueble.

En Nuevo León, en el municipio de General Escobedo, se detuvo a dos personas con cuatro armas de fuego, mientras que en Santiago fueron asegurados 80 mil litros de hidrocarburo, un contenedor de gran capacidad y un inmueble, como parte del combate al robo de combustible.

Por su parte, en Sinaloa, en Badiraguato, se decomisaron armas largas, artefactos explosivos improvisados, un dron y equipo táctico. Además, en los municipios de Mocorito, Badiraguato, Culiacán y Cosalá, se localizaron e inhabilitaron siete áreas destinadas a la fabricación de drogas sintéticas, con el aseguramiento de miles de litros de sustancias químicas y maquinaria especializada, lo que representó una afectación económica de 143 millones de pesos a la delincuencia organizada.

En Sonora, en San Luis Río Colorado, se logró la detención de tres personas y el decomiso de 85 kilogramos de metanfetamina, mientras que en Tamaulipas, en Díaz Ordaz, fueron asegurados cargadores, cartuchos y vehículos con blindaje artesanal. En Reynosa, se detuvo a dos personas y se aseguraron dos inmuebles.

El Gabinete de Seguridad reiteró que la Operación Frontera Norte continuará de manera permanente con el objetivo de debilitar las estructuras criminales, reducir la violencia y garantizar condiciones de seguridad y paz en los estados del norte del país.