La Presidenta Claudia Sheinbaum anunció esta mañana la creación del Plan México, que incluye a Durango en los polos de desarrollo en un proyecto automotriz que traerá una derrama de aproximadamente mil millones de dólares…..APROBADO.- La jefa de la nación detalló en La Mañanera dentro de su anuncio arancelario para el año próximo, que no incluye aumentos en los precios generalizados y que tiene como objetivo crear y no perder más empleos en el país…..ACCIÓN.- Una primera etapa de dicho proyecto automotriz para Durango considera una inversión de 300 millones, nada más en el primer trimestre del año venidero, y en la siguiente etapa considera 700 millones de dinero verde…..CALMA.- No habla la Presidenta Sheinbaum del establecimiento de una armadora o fábrica de semejante envergadura, solamente considera a nuestro estado en un proyecto automotriz que de la misma forma pudiese considerar el establecimiento de fábricas de autopartes, aunque en la magnitud de la inversión pudiese tratarse de una armadora que nada tiene qué ver con los proyectos anunciados aquí por el gobierno del estado, la mayoría de los cuales ya están aquí (¿), de modo que la Presidenta habla de proyectos distintos a los ya conocidos…..PLANES.- El Podecobi, por Polos de Desarrollo Económico para el Bienestar, considera a nuestro estado en primerísimo lugar, aunque el plan activado por la Secretaría de Economía incluye al AIFA-Zapotlán, Hidalgo, Huamantla, Tlaxcala, Celaya, Guanajuato, Morelia-Zinapécuaro, Michoacán y San José Chiapa-Nopalucan, Puebla, una serie de proyectos para las distintas entidades, pero a realizarse en los primeros tres meses de 2026, lo que advierte que pronto tendremos o armadora o manufactura automotriz que, sostiene la jefa de la nación, creará cientos de empleos con los que será posible contrarrestar la pérdida de plazas registradas hasta ahora. Subrayó la mandataria que para Hidalgo está considerado un plan farmacéutico que requerirá una inversión de aproximadamente dos mil millones de dólares, con los que se proyecta una fábrica de API avanzada y de medicamntos genéricos, así como un centro de investigación farmacéutica…..PLANES.- Extendió su explicación la jefa del Ejecutivo al asegurar que al Plan México, como se considera en lo global el ambicioso proyecto anunciado, vienen de manera indistinta inversiones públicas y privadas que, ya no son un proyecto, son una realidad que se concretará antes del medio año de 2026, y repetimos, nada tienen qué ver esos propósitos con los grandes proyectos de la administración estatal, porque ésos, según las explicaciones dadas, ya están establecidos o en proceso…..JUDAS.- No me extraña, ni debe extrañarle a nadie que de pronto todo mundo está saliendo a desmarcarse de Édgar el limonero. Nadie acepta lo que estamos viendo en las fotografías que andan en redes, aunque algunas pudieran ser trabajo de la inteligencia artificial, el resto no, pero Édgar fue el mero petatero en la La Laguna y siempre tuvo a su lado a una serie de “colaboradores” (gente muy conocida en la región, por cierto) que eran quienes diseñaban las acciones a ejecutar, incluyendo la extorsión, secuestro, cobro de piso y todas esas yerbas. Si Judas negó a Jesucristo, que diputados, senadores, gobernadores, empresarios y hasta deportistas no vayan a hacerlo, así es. El problema es que Omar García Harfuch adelanta que las investigaciones siguen y, seguirá cayendo más gente, de modo que…patas para qué te quiero…..PATADAS.- Un auténtico juegazo el que brindaron anoche Toluca y Tigres. Resultó como se esperaba y, más dramático no pudo ser con la serie de penaltis que los más se dieron gusto anotando, pero no pocos también la mandaron al graderío. Pocas veces habíamos visto a los porteros tirar (los dos fallaron) y, al final, al dar vuelta los tiradores, el tigre Ángel Correa mandó a las nubes, mientras que Alexis Vega, que según los televisos entró al partido a disminuir su eficacia, anotó el segundo penal y con eso Toluca se alzó con el título. Han de disculpar, pero mi bola de cristal sigue reluciente como desde los inicios.

