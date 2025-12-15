Chocó contra una barda en la Prolongación Nazas por esquivar varios perros

Durango, Dgo.

Un accidente vehicular se registró la noche de ayer en el Fraccionamiento Valle del Mezquital, donde el conductor de una camioneta se impactó contra una barda luego de realizar una maniobra para evitar atropellar a varios perros que se atravesaron en la vialidad.

El incidente ocurrió a las 22:45 horas de ayer, domingo 14 de diciembre de 2025, en la Prolongación Nazas, a la altura del Fraccionamiento Valle del Mezquital.

Dos personas que viajaban en la camioneta Hilux color gris con placas FM-2969-D resultaron lesionadas.

Los lesionados fueron identificados como:

E. M. R. de 23 años, comerciante, quien conducía el vehículo.

A. S. L. R., de 22 años, empleada.

Familiares del conductor, entrevistados en el lugar por las autoridades, manifestaron que se les “atravesaron unos canes” (perros), y al esquivarlos, E. M.R. perdió el control y se impactó contra la barda.

Al lugar arribaron elementos de Vialidad, Policía Estatal, Policía Municipal y la ambulancia 141 de la Cruz Roja.

Aunque inicialmente se informó que serían trasladados a la Cruz Roja, el personal médico de Cruz Roja Mexicana que valoró a los lesionados determinó que no requerían traslado hospitalario y fueron dados de alta en el mismo sitio.

El conductor no fue detenido, y la Unidad de Accidentes se hizo cargo de las diligencias correspondientes.