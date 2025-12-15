Fueron 25 los detenidos en mega operativo contra la extorsión

La Laguna, Dgo.

Fueron un total de 25 las personas detenidas la semana pasada como parte de la Estrategia Nacional contra la Extorsión realizada tanto en la ciudad de Durango, como en la Comarca Lagunera de dicho estado y de Coahuila.

Fue la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana del Gobierno Federal la que confirmó tal cantidad, al sumar 19 aseguramientos a los 6 informados la semana pasada, cuando se aseguró a Édgar “N”, alias “El Limones”.

De acuerdo a dicha instancia del Gobierno Federal, las primeras detenciones fueron las del identificado como Secretario de Organización de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM) en el estado de Durango, el ya mencionado Édgar R. O.

A él se le aseguró junto a cinco personas más en acciones realizadas en la ciudad de Durango, tanto en la colonia El Ciprés como en la colonia J. Guadalupe Rodríguez.

Sin embargo, las acciones en La Laguna, tanto en Gómez Palacio como en Torreón (este último de Coahuila), permitieron sumar 19 aseguramientos más, con la que la cifra total llegó a 25.

Hasta el momento, salvo la de Édgar R. O., el Gobierno Federal no ha revelado más detalles sobre la identidad y el papel del resto de los detenidos.