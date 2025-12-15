Jovencito murió en choque frontal contra un autobús de Durango

Parral, Chih.

Un joven de 18 años de edad murió en el estado de Chihuahua al ser víctima de un choque frontal contra un autobús de pasajeros perteneciente a una empresa de viajes turísticos que tiene su sede en el estado de Durango.

La persona fallecida fue identificada como Marcos Adrián C. E., de 18 años de edad y originario del municipio de Matamoros, en el primero de los estados mencionados.

Los hechos ocurrieron en el kilómetro 389 de la carretera Durango – Parral, no muy lejos de Parral, y el camión involucrado pertenece a la empresa Dorados Transportación Turística, ubicada en la ciudad de Durango.

Tras el fuerte impacto, algunos de los ocupantes de la unidad de mayor tamaño resultaron con algunos golpes, aunque no de gravedad.

Por desgracia, el golpe fue tan fuerte que el automóvil Chevrolet quedó completamente destruido al incrustarse bajo la carrocería del camión, y nada se pudo hacer para salvar a su único ocupante.