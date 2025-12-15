Murió un muchacho al que le cayó un caballo encima hace unos días

Durango, Dgo.

Un hombre que estaba hospitalizado desde el viernes tras ser víctima de lesiones por aplastamiento, murió este lunes mientras recibía atención especializada; según el informe, le cayó un caballo encima.

Aunque los datos del incidente son escasos, se confirmó que la víctima fatal es Modesto Rodríguez Sánchez, de 34 años de edad, quien estaba internado en el Hospital General 450.

Según la información preliminar, fue el viernes pasado cuando fue llevado de urgencia al centro médico, dado que mientras montaba un caballo, ambos cayeron y el animal lo aplastó contra el suelo.

Los médicos iniciaron de inmediato la atención por afectaciones en abdomen, tórax y otras partes del cuerpo, pero desde un primer momento se marcó su pronóstico como reservado.

Desgraciadamente, este lunes entró en paro cardiorrespiratorio y ya nada se pudo hacer para salvar su vida, pues no fue posible su reanimación. Se esperan, en breve, más detalles de esta tragedia.