lunes, diciembre 15, 2025

Obituario 15 de diciembre de 2025

FUNERALES HERNANDEZ (ANALCO)   

En sala Santa Rosa se está velando el cuerpo del Sr. Roberto Javier Gurrola López, de 76 años, sus honras y sepelio están pendientes

En sala Reina de los Ángeles se está velando el cuerpo de la Sra. Rosario Rojas Gómez, de 86 años, sus honras y sepelio están pendientes

En sala B se está velando el cuerpo de la Sra. Martha Esther Leyva Sauceda, de 69 años, sus honras y sepelio están pendientes

En sala C se está velando el cuerpo de la Sra. Margarita Rentería Quiroz, de 86 años, sus honras y sepelio están pendientes

FUNERALES GARRIDO

En capilla A  se está velando el cuerpo de  la Sra. Julieta Domínguez Gonzales, de 79 años, sus honras y sepelio están pendientes

