Obituario 15 de diciembre de 2025

FUNERALES HERNANDEZ (ANALCO)

En sala Santa Rosa se está velando el cuerpo del Sr. Roberto Javier Gurrola López, de 76 años, sus honras y sepelio están pendientes

En sala Reina de los Ángeles se está velando el cuerpo de la Sra. Rosario Rojas Gómez, de 86 años, sus honras y sepelio están pendientes

En sala B se está velando el cuerpo de la Sra. Martha Esther Leyva Sauceda, de 69 años, sus honras y sepelio están pendientes

En sala C se está velando el cuerpo de la Sra. Margarita Rentería Quiroz, de 86 años, sus honras y sepelio están pendientes

FUNERALES GARRIDO

En capilla A se está velando el cuerpo de la Sra. Julieta Domínguez Gonzales, de 79 años, sus honras y sepelio están pendientes