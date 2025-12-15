Se accidentan duranguenses cerca de Parral y hay 7 lesionados

Parral, Chih.

Un total de siete personas lesionadas, entre ellas dos que fueron reportadas muy graves, fue el saldo de un fuerte accidente de tránsito de duranguenses ocurrido cerca de Parral, Chihuahua.

Recuerda la información obtenida el percance ocurrió en el tramo que une a dicha ciudad con la localidad de Villa Matamoros, cuando las víctimas iban a bordo de una camioneta Ford Expedition.

Fue a unos 4 km de la ciudad chihuahuense, donde salió el incidente del tipo volcadura, en el camino 2 de las personas salieron proyectadas del interior de la unidad motriz.

Al lugar acudieron diversas corporaciones de auxilio para brindarles apoyo y un total de siete personas fueron hospitalizadas, entre las cuales se encuentran dos niños y dos adolescentes.

Según trascendió, se trata de una familia duranguense que reside en Ciudad Juárez, Chihuahua, que estaba en camino a la ciudad de Durango para pasar la temporada vacacional.