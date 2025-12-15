Se amputó el dedo al cerrar una puerta al terminar su posada

Durango, Dgo.

Un hombre sufrió la amputación parcial de uno de sus dedos al cerrar de forma incorrecta el barandal de un domicilio ubicado en Ciudad Industrial, justo al momento de terminar una posada con amigos.

El lesionado es José David V. S., de 40 años de edad, quien sufrió la aparatosa lesión en su mano izquierda cuando se encontraba en estado de ebriedad.

Los hechos ocurrieron durante la madrugada de este lunes cuando el varón, tras concluir una celebración en la que incluso se reportó una riña, cerró las puertas de un predio ubicado sobre el bulevar Francisco Villa.

Sin embargo, lo hizo de forma incorrecta y el metal prensó su dedo, lo que le ocasionó la grave lesión. Él mismo llamó al número de emergencias y poco después llegaron policías y personal médico.

La víctima explicó a los agentes lo sucedido y reconoció que hubo una riña previa al accidente, pero descartó que la lesión estuviera relacionada con este.

Personal de la Cruz Roja Mexicana se encargó del traslado de la víctima al Hospital del IMSS para su atención médica, donde serán necesarios procedimientos quirúrgicos de reconstrucción.