Amenazó con navaja a los policías en Valle Oriente

Durango, Dgo.

Policías municipales detuvieron a un sujeto que, antes de su detención, los amenazó con un arma blanca cuando estaban por inspeccionarlo tras una llamada al 911 en la que pedían ayuda por su agresividad.

El asegurado ese Sergio Raymundo R., de 30 años de edad, cuya detención se realizó en una de las calles del fraccionamiento Valle Oriente.

Fueron vecinos de la calle Valle Alegre quienes solicitaron apoyo policial, dado que el individuo estaba arrojando piedras contra una vivienda, en la que incluso causó algunos daños.

Cuando los oficiales arribaron y se le acercaron, el tipo sacó de entre sus ropas una navaja y los amenazó; sin embargo, los agentes lograron su neutralización y lo aseguraron, evitando así que la situación pasara a mayores.

Tras el aseguramiento, Sergio Raymundo fue trasladado a una estación policial, de donde se le derivó al agente del Ministerio Público para los procedimientos de rigor.