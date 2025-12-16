+ Elon Musk, muy cerca del billón de dólares

+ Será el primer ser humano en alcanzarlo

+ La riqueza, pues, se la reparten unos cuantos

+ Aprobarán el aborto hasta 2026, dicen diputados

+ Es cierto, pudieron expulsar a Paulinho

“No expliques con manzanas lo que tienes que decir con huevos”

Mauri Blint

Elon Musk, el sudafricano radicado en los Estados Unidos, será el primer ser humano en llegar al billón de dólares en su patrimonio. Le faltan unos cuantos pesos, pero en un golpe de suerte los alcanzará en cualquier momento…..BILLETES.- Musk ya es el hombre más rico del orbe, pero ahora va por el primer lugar en alcanzar el billón de dólares, es decir, un millón de millones de dólares que lo alejan de sus más cercanos perseguidores…..RAZONES.- Es decir, la riqueza mundial se reparte entre unos cuantos, mientras los más padecemos hasta para desponchar la llanta, de modo que cuando Musk comparta esos logros, ese día empezará la justicia para la mayoría de los seres humanos…..APLAUSOS.- Hoy, la Presidenta Claudia Sheinbaum distinguió a Durango por segundo día consecutivo al anunciar su proyecto de vivienda para el país, que según estimación federal proyecta el sorteo gratuito de miles de viviendas, de las que más de doscientas serán para otras tantas familias duranguenses en una primera etapa. Ayer, la jefa de la nación anunció su Plan México, que proyecta la creación de miles de empleos para comenzar a recuperar los perdidos en los últimos tiempos, y precisó que el proyecto considera una “manufacturera automotriz”. Así la calificó, sin precisar si será una gran armadora o de perdido una fábrica de partes para diversas armadoras, y que considera mil millones de dólars de inversión; trescientos en una primera etapa y setecientos en la segunda…..ÉPALE.- No, pos cómo. Noticias provenientes de La Laguna sostienen que continúan las extorsiones en la región, no obstante que “El Limones” se encuentra a poco más de mil kilómetros de distancia cantando en diversos tonos, que de entrada ya generó alrededor de 50 detenciones y que promete atrapar a otros varios. O será que desde allá sigue dando órdenes? No creo, más bien pareciera que otro grupo se está instalando, algo complicadamente improbable…..ÁNDALE.- Betzabé Martínez también anda en el revoltijo. La señalan de una serie de complicidades cuando apenas lleva unos meses en el cargo. Se está quedando mucho muy corta con sus promesas de campaña. Allá ella…..TÓMALA.- Saben cuándo aprobará el Congreso del Estado la despenalización del aborto? El día que decida el arzobiso Don Faustino Armendáriz. La Iglesia Católica sigue considerándolo un crimen y nada más por eso no ha sido aprobado, además de que el Código Penal también lo considera homicidio. Hoy EL SOL DE DURANGO anticipa que el año próximo será aprobado, pero…lo más seguro es que quién sabe…..NÚMEROS.- Vecinos del vado La Virgen la están haciendo de jamón contra el Presupuesto Participativo del Municipio de Durango, dado que en sus orígenes la obrita que hicieron, muy chafa por cierto (pues le pusieron un pavimento de dos centimetros de espesor, tres cuando mucho, además quedó “rabona”), consideraba una “U” para los que van de sur a norte por Nellie Campobello y requieren tomar el bulevar Armando del Castillo al sur, consideraba trabajos más amplios, con un mayor gasto, por lo que no ven en qué se “invirtió” lo originalmente proyectado. Bueno, eso es lo que se cuentan en el peinador. Vaya usted a saber…..RÉCORDS.- Es cierto lo que aseguran algunos fans del Tigres. Hubo una falta contra un felino que César Ramos Palazuelos no marcó, que debió ser expulsión contra el portugués Jao Pablo Díaz Fernández, “Paulinho”, quien hubo un momento en que pidió su cambio para no perjudicar a Toluca. Algunos creyeron que el jugador europeo estaba “fundido”, pero más bien fue para evitar una expulsión que pudo ser fatal en el marcador para los choriceros, pero como el hubiera no existe, el campeón es Toluca a pesar del buen juego de Tigres. Cualquiera pudo ser el monarca, pero es el equipo mexiquense y Tigres subcampeón, y no hay nada como el campeonato. Así es.

Saludos