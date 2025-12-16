Ciclista fue arrollado por un menor de edad en motocicleta

Gómez Palacio, Dgo.

Un adulto mayor resultó lesionado la mañana de ayer tras ser impactado por una motocicleta mientras circulaba en su bicicleta por calles de la colonia Santa Rosalía, en este municipio lagunero.

El accidente ocurrió aproximadamente a las 11:00 horas en la calle Gladiolas.

La víctima, identificada como Braulio Rangel Rivera, de 78 años de edad, se desplazaba a bordo de una bicicleta de montaña color azul cuando fue alcanzado por una motocicleta Italika 125, modelo 2024, de color amarillo.

Dicha unidad era conducida por un adolescente de 17 años de edad, quien, tras el percance, detuvo su marcha para auxiliar al afectado.

En un acto de responsabilidad, el mismo joven motociclista se encargó de trasladar por sus propios medios al señor Rangel Rivera a las instalaciones de la Cruz Roja Mexicana de Gómez Palacio para que recibiera atención médica inmediata.

Los médicos que lo recibieron lo diagnosticaron como policontundido (diversos golpes en el cuerpo). Afortunadamente, su estado de salud fue reportado como estable y las lesiones no ponen en riesgo su vida.