Claudia Sheinbaum entrega 270 plazas a personal de salud en Michoacán

Ciudad de México, 16 de diciembre de 2025.

En el marco del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, encabezó la entrega de basificaciones a 270 trabajadores de la salud del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), quienes dejarán sus plazas temporales para integrarse de manera formal a hospitales rurales y de zona.

Desde Palacio Nacional, en enlace directo a Morelia, la mandataria destacó que esta medida responde a una demanda histórica de los trabajadores y busca garantizar que las clínicas y hospitales rurales cuenten con el personal suficiente.

Cobertura en hospitales rurales y de zona

El director general del IMSS, Zoé Robledo Aburto, detalló que el grupo está conformado por 127 mujeres y 143 hombres. Este personal, que incluye enfermería, paramédicos y médicos de diversas especialidades (como ginecología, oncología y medicina interna), se distribuirá en las siguientes regiones:

Hospitales Rurales: Paracho, Ario de Rosales, Buenavista, Coalcomán, Villamar, Huetamo y Tuxpan.

Hospitales de Zona: Uruapan, Lázaro Cárdenas, Morelia y Zacapu.

Durante la conferencia, el secretario de Salud, David Kershenobich Stalnikowitz, se pronunció sobre la alerta de la OMS respecto a la variante de influenza H3N2 subclado K, también conocida como “Super Gripe”. Informó que en México solo se ha registrado un caso en una paciente de 82 años, quien ya recibió tratamiento exitoso.

Las autoridades subrayaron que la variante responde bien al tratamiento habitual y se previene con la vacuna Mexinvac, de la cual existe abasto suficiente en el país.

Avances en infraestructura y abasto de medicamentos

Medicamentos: El IMSS-Bienestar reportó que las “Rutas de la Salud” han entregado más de 115 millones de piezas de medicamentos en todo el país.

ISSSTE: Martí Batres, director del instituto, informó sobre avances en obras clave, como el 99% de demolición del antiguo Hospital General de Tlatelolco y la entrega de un nuevo consultorio en Tarímbaro, Michoacán.