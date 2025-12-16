Detienen en Tijuana a sujeto buscado en Durango

Durango, Dgo.

En una operación interestatal, la Fiscalía General de la República (FGR) cumplimentó una orden de aprehensión en contra de un hombre identificado como Uriel “C”, quien era requerido por la justicia duranguense por delitos de carácter federal.

La detención fue realizada por elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM) adscritos a la delegación Durango, quienes, tras realizar labores de inteligencia y seguimiento, lograron ubicar al sospechoso en la ciudad de Tijuana, Baja California.

El mandamiento judicial fue emitido por el Juzgado Especializado en el Sistema Penal Acusatorio en el Estado de Durango. A Uriel “C” se le imputa el delito de violación a la Ley de Amparo, el cual es considerado un delito del fuero federal.

La captura se efectuó específicamente en las inmediaciones de la avenida Colima, colonia Madero, en la ciudad fronteriza.

Tras su aseguramiento, el imputado fue trasladado y puesto a disposición del juez que lo requiere para que se determine su situación legal y se inicie el proceso correspondiente por los hechos que se le atribuyen.

La FGR reafirmó su compromiso con la persecución de los delitos federales e hizo un llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier acto ilícito de manera presencial o anónima a través de los canales oficiales.