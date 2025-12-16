Detuvieron al ‘Huidobro’ por robar en la Soriana

Durango, Dgo.

Elementos de la Policía Municipal detuvieron a un sujeto de 39 años de edad por el delito de robo, pues intentó llevarse baterías y algunos objetos de papelería de un centro comercial del centro de la ciudad.

El asegurado es Manuel A. A., alías ‘El Huidobro’, cuyo aseguramiento ocurrió al exterior de Soriana Centro y lo realizaron agentes de la Policía Municipal.

Fue el lunes por la tarde cuando el sujeto en mención ingresó al establecimiento y se ocultó entre sus cosas un paquete de baterías alcalinas de la marca Energizer, con la intención de irse sin pagar.

Ya que estaba ahí, aprovechó y tomó también un paquete de pinturas vinílicas escolares, así como un marcatextos, que también se colocó en la bolsa. Luego se dirigió a la salida.

Sin embargo, el personal notó la conducta delictiva y lo abordó, logrando su retención hasta que llegaron policías municipales que confirmaron el atraco y lo aseguraron, para después entregarlo al agente del Ministerio Público.