Niño de 6 años no cuidó bien a su mamá y se le perdió

Durango, Dgo.

Entre un trabajador del Ayuntamiento y policías municipales mantuvieron a salvo a un niño de 6 años de edad que, en un descuido, quedó separado de su madre mientras se encontraban en el centro de la ciudad.

Los hechos ocurrieron en las inmediaciones del Ex Cuartel Juárez, cuando madre e hijo estaban de compras y, en una distracción, se separaron uno de otro mientras él veía los juguetes de un puesto.

Al darse cuenta de que su hijo ya no la seguía, la fémina comenzó a buscarlo al tiempo que él hacía lo propio, lo que complicó la tarea durante algunos minutos.

Un empleado de limpia, al ver al infante desorientado, le preguntó si requería ayuda y este le explicó lo sucedido, por lo que inició su resguardo y solicitó apoyo policial.

El infante pasó a manos de los agentes, que procedieron a su cuidado en lo que encontraban a su madre, lo que ocurrió poco después y la situación no pasó a mayores.