Nuevos simuladores de alta fidelidad elevan la formación clínica en la Facultad de Enfermería y Obstetricia

Durango, Dgo

La Facultad de Enfermería y Obstetricia(FAEO), dirigida por María de los Ángeles Alarcón Rosales, dio un paso significativo en el fortalecimiento académico y práctico de sus estudiantes mediante la adquisición de simuladores de alta complejidad. Este logro refleja el trabajo y compromiso de la directora y su equipo, consolidando una inversión estratégica que elevará la calidad educativa y modernizará los procesos de enseñanza en los laboratorios clínicos.

Alarcón Rosales expresó su satisfacción por la concreción del proyecto, que fortalece la enseñanza mediante la incorporación de un simulador para la atención materna y neonatal, un simulador de enfermería de práctica avanzada y un simulador neonatal de alta fidelidad.

La inversión supera los 6 millones de pesos, recursos financiados totalmente con fondos propios generados por la administración durante los últimos tres años. Este manejo responsable y eficiente del presupuesto permitió concretar un proyecto que impactará directamente en la calidad educativa.

La directora compartió que el propósito es robustecer la práctica clínica en los laboratorios y garantizar que los estudiantes cuenten con escenarios más completos y realistas para su formación profesional, ofreciéndoles herramientas innovadoras que favorezcan un aprendizaje más efectivo.

Además, se llevará a cabo una actualización docente para reforzar las estrategias de enseñanza basadas en simulación, con el fin de asegurar que el personal académico esté preparado para aprovechar al máximo estas nuevas tecnologías educativas.

La incorporación de estos simuladores representa un avance notable que reafirma el compromiso institucional con la excelencia académica y el fortalecimiento de la práctica clínica, asegurando una formación más completa y actualizada para los futuros profesionales de la salud.