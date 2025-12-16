Obituario 16 de diciembre de 2025

FUNERALES HERNANDEZ (ANALCO)

En sala Santa Rosa se está velando el cuerpo del Sr. Roberto Javier Gurrola López, de 76 años, sus honras y sepelio están pendientes

En sala Reina de los Ángeles se está velando el cuerpo de la Sra. Rosario Rojas Gómez, de 86 años, sus honras y sepelio están pendientes

FUNERALES GARRIDO

En capilla#2 de matriz 5 de Febrero se está velando el cuerpo del Sr. Juan Raúl Barraza Alvarado, de 51 años, sus honras y sepelio están pendientes

En domicilio conocido en Ejido Benito Juárez se está velando el cuerpo del Sr. José Luis Cisneros Ávila, de 80 años, sus honras y sepelio están pendientes

En domicilio conocido en localidad Dolores Hidalgo, Canatlán, Dgo., se está velando el cuerpo del Sr. Modesto Rodríguez Sánchez, de 34 años, sus honras y sepelio están pendientes