Señora explotaba a una jovencita

Durango, Dgo.

Se trata de su hija menor

En un fallo ejemplar contra los delitos de violencia de género y explotación, la Fiscalía General del Estado de Durango (FGED) logró obtener una sentencia condenatoria de 45 años de prisión para Astrid Cristel Cabrera Vargas, hallada culpable del delito de trata de personas en su modalidad de explotación sexual.

La investigación, conducida por el Ministerio Público adscrito al Centro de Justicia de Niñas, Niños y Adolescentes, demostró que Cabrera Vargas vulneró la integridad y libertad de una adolescente de identidad reservada.

De acuerdo con la carpeta de investigación, los hechos ocurrieron en diversas fechas entre octubre de 2021 y octubre de 2022 en un asentamiento de la capital duranguense.

La hoy sentenciada ofrecía a la menor a diversas personas para la realización de actos de carácter sexual a cambio de una retribución económica. Estas acciones se realizaban sin el consentimiento de la víctima, atentando directamente contra su seguridad y derechos fundamentales.

Tras la exposición de pruebas contundentes, el caso se resolvió mediante un procedimiento abreviado. El Juez de Control y Enjuiciamiento dictó las siguientes sanciones para Astrid Cristel Cabrera Vargas:

Pena privativa de la libertad: 45 años de cárcel.

Sanción económica: Una multa de 282 mil 860 pesos.

Con esta resolución, la Fiscalía de Durango reafirma su compromiso de trabajar para erradicar la trata de personas y garantizar la protección integral de las víctimas en la entidad.