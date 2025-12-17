CANACO Durango se suma a observatorio contra la extorsión, mientras el delito sigue presionando al comercio local

Durango, Dgo

En un contexto donde la extorsión se ha normalizado peligrosamente como parte del día a día para miles de negocios, la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de Durango (CANACO) anunció su adhesión al Observatorio Interactivo de Incidencias Delictivas impulsado por CONCANACO SERVYTUR, una herramienta con enfoque específico en el combate a este delito que continúa asfixiando al sector productivo.

El presidente del organismo empresarial en Durango, Sergio Sánchez López, señaló que este Observatorio permitirá ordenar, visualizar y dar seguimiento a la información relacionada con delitos que afectan directamente a comercios, prestadores de servicios y al sector turístico, particularmente la extorsión. La finalidad, dijo, es identificar patrones, zonas de riesgo y modalidades delictivas, sin sustituir a las autoridades ni exponer a las víctimas, pero dejando en evidencia una problemática que durante años ha sido minimizada.

Desde CANACO se subrayó que la extorsión no puede seguir tratándose como un “costo de operación” ni como una realidad inevitable para quien intenta sostener un negocio, sobre todo los familiares, que suelen ser los más vulnerables. En ese sentido, el Observatorio pretende que los datos recopilados no se queden en estadísticas, sino que se traduzcan en acciones concretas mediante prevención, orientación, coordinación institucional y mecanismos de denuncia más seguros.

Como parte del lanzamiento de esta herramienta, se activó una radiografía anti-extorsión, diseñada para fortalecer la prevención y mejorar la canalización de información hacia las instancias correspondientes, evidenciando la urgencia de atender un delito que sigue creciendo sin una respuesta contundente en el territorio.

El organismo empresarial recordó que este esfuerzo se alinea con la Estrategia Nacional contra la Extorsión, que contempla desde la armonización legislativa para que el delito se persiga de oficio, hasta el fortalecimiento de unidades especializadas en las fiscalías, la estandarización de investigaciones mediante manuales y capacitaciones, y el reforzamiento del número 089 como canal de denuncia confiable.

Sánchez López informó que desde 2023 se han realizado diagnósticos en campo y que durante 2025 se intensificó la recolección de información a través de cámaras locales en 12 entidades y 17 municipios, datos que han sido canalizados a instancias como la Secretaría de Seguridad Pública. Sin embargo, reconoció que la información por sí sola no es suficiente si no se traduce en acciones visibles y resultados que devuelvan la confianza a los comerciantes.

El Observatorio, insistió CANACO, busca convertirse en una plataforma de apoyo real para la prevención y la denuncia segura, particularmente para los pequeños negocios que hoy enfrentan la extorsión en silencio, mientras el delito sigue creciendo y la respuesta institucional avanza con lentitud.