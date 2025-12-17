Gastarán duranguenses hasta 17 mp en cenas de Navidad y Año Nuevo

Cenas en celebraciones decembrinas este año saldrán 17% más caras

Como cada temporada decembrina, la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC) realizó un monitoreo de precios para conocer cuánto deberán destinar las familias para poder celebrar estas fechas.

Preparar la cena de Navidad o de Año Nuevo para una reunión de hasta 15 personas tendrá un costo aproximado de $17,100.00 ($1,140.00 por persona), gasto que representa un encarecimiento del 17% respecto al año anterior. Este monto contempla los principales elementos que conforman estas celebraciones.

“Conforme nos acercamos a las celebraciones de Navidad y Año Nuevo los hogares mexicanos comienzan a organizarse para preparar las tradicionales comidas y convivios que marcan el cierre del año. Estas cenas, tan esperadas como simbólicas, continúan siendo un desafío importante para el presupuesto familiar, especialmente en un contexto donde el costo de los alimentos y bebidas sigue presionando el bolsillo del consumidor”, comentó Cuauhtémoc Rivera, presidente de ANPEC.

+ Entradas: botanas variadas como frituras, patés, quesos, aceitunas y complementos similares con un gasto estimado de $1,750.

+ Plato fuerte: los tradicionales pavo, pierna, bacalao y romeritos, acompañados de verduras, puré, pasta y relleno acumulan un desembolso cercano a $7,150.

+ Bebidas: cerveza, sidra para el brindis, tequila, ponche, refrescos y hielo suman alrededor de $4,550.

+ Postres: pastel y la clásica ensalada de manzana con un costo aproximado de $1,450.

+ Decoración: elementos básicos para ambientar el hogar, gorros, sombreros, lentes divertidos, globos temáticos, luces sencillas, detalles para la mesa como servilletas decoradas o un centro de mesa económico con un gasto de $1,200.

+ Regalo para el intercambio: al menos un obsequio navideño con un valor de entre $500.00 y $1,000.

En contraste, festejar fuera de casa implica un gasto considerablemente mayor que depende del tipo de establecimiento y del paquete contratado, por lo que existe una fuerte variación de precios:

En hoteles de alta gama se ofrecen cenas de gala con menú especial, música en vivo y brindis desde $5,000 por persona y paquetes más completos que pueden llegar hasta $10,000 por adulto.

En hoteles de categoría media y restaurantes de corte elegante los paquetes incluyen cena de varios tiempos, DJ y animación con costos que van de $2,500 a $5,000 por persona, dependiendo del tipo de platillos y si incluyen bebidas o no.

Y para quienes buscan celebrar fuera de casa sin gastar de más también hay restaurantes que preparan paquetes moderados con menú especial y ambientación ligera por precios que oscilan entre $1,200 y $1,800.

Estas cifras muestran que celebrar fuera de casa puede ser en promedio entre 2 y 5 veces más caro por persona en comparación con organizar una cena en casa donde el gasto se comparte, se adapta al presupuesto y permite priorizar lo verdaderamente esencial.

Para las familias mexicanas la decisión este fin de año no solo pasa por elegir dónde celebrar sino por cómo proteger su economía sin renunciar a la tradición y al encuentro. En un entorno de precios elevados y presión constante al bolsillo la cena en casa se mantiene como una opción más sostenible, cálida y accesible.

“Celebrar en casa fortalece el consumo local y beneficia al pequeño comercio, ya que gran parte de las compras se realizan en los negocios de la colonia. Esto dinamiza la economía comunitaria y fomenta un consumo responsable enfocado en lo necesario y alejado de la tentación del gasto suntuario y de las compras no planeadas que promueve el canal moderno. A ello se suma un beneficio intangible pero fundamental: convivir en un ambiente más íntimo, acogedor y cercano, lo que refuerza la unidad familiar y el afecto, valores que dan verdadero sentido a estas fechas”, destacó Rivera.