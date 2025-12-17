México va por la soberanía energética: Sheinbaum anuncia generación de 6 mil megawatts para 2026

Ciudad de México, 17 de diciembre de 2025.

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció un ambicioso plan de infraestructura energética que iniciará en 2026, con el cual la Comisión Federal de Electricidad (CFE) construirá plantas para generar 6 mil nuevos megawatts (MW). Este esquema busca consolidar que el Estado mexicano mantenga el 54% de la generación eléctrica nacional, dejando el 46% restante a la iniciativa privada bajo un modelo de planeación y orden.

“¿Qué garantizamos? 54 por ciento el Estado mexicano y 46 por ciento los privados, en este nuevo esquema que tiene orden, tiene planeación y tiene garantía”, resaltó la mandataria durante la conferencia matutina “Las Mañaneras del Pueblo”.

Infraestructura y transición energética

El plan contempla una combinación de fuentes convencionales y renovables para cumplir con compromisos internacionales de cambio climático. Entre las obras destacan:

Centrales de Ciclo Combinado (CCC): Cuatro plantas en Tula (Hidalgo), Salamanca (Guanajuato), Altamira (Tamaulipas) y Mazatlán (Sinaloa).

Energías Limpias: Tres centrales fotovoltaicas y tres proyectos adicionales (dos solares y uno eólico) en estados como Durango, Quintana Roo y Guanajuato.

Puerto Peñasco: La próxima semana iniciará la tercera fase de esta central en Sonora, destinada a ser el complejo fotovoltaico más grande de Latinoamérica.

Inversión privada y transmisión

La secretaria de Energía, Luz Elena González, informó que ya se han priorizado 20 proyectos privados (15 solares y 5 eólicos) en 11 entidades federativas, con una inversión estimada de 4 mil 752 millones de dólares. Además, se anunció una segunda convocatoria para finales de enero de 2026.

Para asegurar que esta energía llegue a los hogares e industrias, la CFE ejecutará 66 proyectos de transmisión, de los cuales 44 arrancarán formalmente en 2026.

Con este plan, el Gobierno Federal busca revertir la tendencia privatizadora de administraciones pasadas y fortalecer la capacidad operativa de la CFE, garantizando estabilidad en el sistema eléctrico nacional.