Motociclista resulta con varias lesiones en el choque contra un taxi

Durango, Dgo.

Un joven motociclista fue hospitalizado con varias lesiones, en su mayoría contusas, tras ser víctima de un aparatoso hecho de tránsito ocurrido en las inmediaciones del Colegio de Ciencias y Humanidades.

La víctima es David Alvarado Villarreal, quien tiene 22 años de edad y vive en la colonia Villa de Guadalupe, e iba a bordo de una motocicleta de bajo cilindraje cuando ocurrió el hecho de tránsito.

Mientras que el taxista involucrado es José Ángel M. M., de 45 años, vecino de la colonia J. Guadalupe Rodríguez y conductor de un Chevrolet Beat habilitado como unidad de transporte público.

Los hechos ocurrieron en el bulevar Enrique Carrola Antuna, justo frente al CCH, y se derivaron a una aparente invasión de carril por parte del taxista, que no se percató de la cercanía del motociclista.

Eso provocó el impacto en el que el muchacho acabó sobre el pavimento, con golpes diversos que obligaron a la solicitud de asistencia médica. El chofer del taxi quedó detenido en lo que se deslindan responsabilidades.