Obituario 17 de diciembre de 2025

FUNERALES HERNANDEZ (ANALCO)

En sala Del Carmen se está velando el cuerpo del Sr. Alejandro de Jesús Ramírez Yunes, de 81 años, sus honras y sepelio están pendientes

En sala Santa Rosa se está velando el cuerpo de la Sra. María de la Luz Pichardo de Amaro, de 85 años, sus honras y sepelio están pendientes

Se despide para su cremación el cuerpo de la Sra. Elvia Castañón Ruiz

En domicilio conocido en Santa María del Oro, Dgo., se está velado el cuerpo de la Sra. Manuela Ortega Díaz, de 77 años, sus honras y sepelio están pendientes

FUNERALES GARRIDO

En domicilio conocido en El Mezquital, Dgo., se está velado el cuerpo del Joven Jesús Giovanni García Jiménes, de 18 años, sus honras y sepelio están pendientes