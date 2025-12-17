Presas de Durango registran altos niveles de almacenamiento 

Durango, Dgo.

Al 17 de diciembre de 2025, las principales presas del estado de Durango mantienen niveles de almacenamiento favorables, con varios embalses cercanos o incluso al 100 por ciento de su capacidad, de acuerdo con el Boletín de Presas emitido por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) .

El reporte indica que la presa Lázaro Cárdenas, una de las más importantes de la entidad, registra un almacenamiento de 2,957.6 millones de metros cúbicos, equivalente al 45.4 % de su capacidad total, sin extracciones ni derrames al momento del informe. En tanto, la presa Francisco Zarco se ubica en 56.3 %, con un volumen de 309.2 millones de metros cúbicos.

Destacan presas con niveles prácticamente llenos, como Peña del Águila, que alcanza el 100 % de llenado, así como Santiago Bayacora y Francisco Villa, con 98.9 % y 98.8 %, respectivamente. De igual forma, Guadalupe Victoria presenta un almacenamiento del 94.2 %, mientras que Caboraca se sitúa en 97.8 %, lo que refleja una condición estable para el abastecimiento y el riego agrícola.

En contraste, la presa Villa Hidalgo reporta uno de los niveles más bajos, con 34.6 % de llenado, aunque sin registrar salidas de agua, lo que permite conservar el volumen disponible.

En cuanto a las condiciones climáticas, Conagua informó que no se registraron precipitaciones en las zonas de influencia de las presas durante el mismo periodo, y se presentaron temperaturas mínimas muy bajas, especialmente en regiones serranas como La Rosilla, donde el termómetro descendió hasta -13 grados Celsius .

Las autoridades señalaron que, pese a la ausencia de lluvias recientes, el estado general de las presas es positivo, lo que brinda certidumbre para el cierre del año y el inicio del próximo ciclo agrícola, aunque se mantiene el monitoreo permanente de los niveles y de las condiciones meteorológicas en la entidad.