Se dispara 60% comercio ambulante en diciembre

Inspectores aplican “mano dura” a vendedores, menos a los de pólvora

Esta temporada decembrina se registra un incremento de hasta 60% en el comercio ambulante, principalmente en el primer cuadro de la ciudad, por lo que ya se aplican medidas como retiros y decomisos de mercancía a vendedores sin permiso, dio a conocer el director de Inspectores Municipales, Ubaldo Salazar.

Señaló que en recorridos que han hecho de manera constante ya levantaron algunas actas de inspección, también han decomisado comida preparada, todo con el fin de tener un orden en Centro Histórico.

Agregó que todo comerciante que pretenda instalarse en el centro debe tramitar sus permisos correspondientes por parte de la Comisión de Actividades Ecnómicas, de esta manera evitarán ser molestados.

Externó que muchos hacen caso omiso de estas disposiciones, por lo que al ser sorprendidos por Inspectores muestran una actitud de enojo o molestia al levantarles un acta administrativa y decomisarles su mercancía.

Pidió el apoyo de la ciudadanía para estos operativos, pues ha habido casos que las mismas personas evitan que trabajadores municipales realicen su trabajo y retiren a los vendedores de la vía pública.

Se lava las manos en tema de pólvora

Al ser cuestionado por la venta de pólvora en varias calles del centro, Ubaldo Salazar respondió que esto le corresponde atenderlo a las autoridades federales, por estar regulado dentro de la Ley de Armas y Explosivos.

Al preguntarle nuevamente si no se están cometiendo irregularidades en el ámbito local, pues los vendedores se instalan en vía pública, sin permisos, incluso con enormes mesas para exhibir la mercancía y poder realizar su actividad, el funcionario solo atinó a decir que se tendrán diálogos con otras dependencias para ver qué se puede hacer en el tema.