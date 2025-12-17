Tres lesionados al volcar en la carretera a Parral

Durango, Dgo.

Tres personas fueron hospitalizadas a raíz de un fuerte accidente ocurrido en el primer tramo de la carretera Durango – Parral, cerca del Paseo del Viejo Oeste; las víctimas iban en una pick-up de doble cabina que acabó con sus ruedas hacia arriba-.

Los lesionados son dos adultos mayores y una mujer de 40 años que iban a bordo de una camioneta Ford F-150.

Se trata del conductor, Anastasio Aguirre Hernández, de 80 años; su esposa, la señora María Agripina Molina, de 77; y Candelaria Contreras Andrada, de 50.

Los hechos ocurrieron cuando la unidad circulaba a la altura del kilómetro 40 de la mencionada vía federal, justo en los límites de los municipios de Durango y Canatlán.

Fue en ese sitio donde el conductor perdió el control de la unidad motriz y esta salió del camino, lo que hizo que volcara al salir del terraplén sobre el que está construida la carretera.

Al lugar acudió personal de Protección Civil del Municipio de Durango y de la Cruz Roja Mexicana, que se hicieron cargo del rescate de las víctimas y de su traslado al Hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social, donde siguen internados.