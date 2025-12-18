+ Regresan los toros y también la controversia

+ Antitaurinos exigen modificar reglas a la fiesta

+ Taurinos y “antis” tienen la razón en todo

+ Tendremos mano a mano entre Saldívar y Gilio

+ La DEA nunca ha pedido permiso para trabajar

“Antonio Mohamed equivocó el partido final…¡”

David Faitelson

Plaza de Toros “Alejandra” anuncia nueva corrida para el 1 de enero y, ya en serio, que se tome como las llamadas a misa, que vayan los que quieran y se abstengan los que gusten…..FORMAS.- Es que los “antitaurinos” tienen toda la razón del mundo en protestar contra la fiesta brava por la crueldad a que someten al animal, por cuya razón exigen cambios a la forma de torear y que no sacrifiquen al burel…..RAZONES.- Los amantes de la tauromaquia, sin embargo, sostienen que los toros son creados con tal bravura precisamente para que resistan los sufrimientos a que se les expone, algo que sin embargo no justifica la crueldad. El problema es que encima de todas esas justificantes de los “antis” la tradición milenaria de la fiesta de los toros aun conserva aficionados y todavía son muchos que en contraparte exigen corridas, y eso es lo que va a pasar el día primero de enero a las 4:30 de la tarde…..EMPRESA.- Aparte, pero muy aparte, la fiesta de los toros también genera empleos a miles de personas a las que no es posible decirles que se vayan a su casa. O sea, la vieja controversia por las corridas de toros que parece no terminar nunca a pesar de la magnitud de los inconformes y de no menos presiones para acabar con esa alguna vez pujante empresa…..CONSEJO.- El que guste ir a ver a Arturo Saldívar y a Arturo Gilio, dos de las nuevas figuras que a punta de exponer el pellejo atraen la afición de miles de mexicanos, y los que no quieran, no vayan. O sea, no podemos cargarnos a ningún lado, los tiempos serán los que al final nos den la razón…..TOMATAZOS.- Nadie nos pidió opininón sobre el traka traka protagonizado tras la coronación de Toluca frente a Tigres en tórrido encuentro entre Antonio Mohamed y David Failtenson. Todo originado en el comentario molesto que hiciera David respecto al “castigo” impuesto al portero Hugo González por su pifia de novato de regalar el balón para el gol de Tigres en San Nicolás de los Garza. Failtenson debió respetar la decisión del director técnico del Toluca y considerarlo como un riesgo del técnico, pero no entrar a pendejearlo y aun así exigir respeto. Ese y el comentario insistente de los televisos de que Alexis Vega entró a “desforzar” a los ahora monarcas, dado que al final se logró el objetivo y Vega, lastimado y todo, lesionado y todo, hizo los dos penaltys que requería el equipo para la coronación. O sea, al final Mohamed demostró que tenía razón, que por algo sentó a Hugo. Esa noche, la del domingo, se requería ganar y había que hacer lo que dictan los cánones para alzar la copa, sí, con una leve ayudita del árbitro mexicano Cesar Arturo Ramos Palazuelos, pero la titulación de los diablos toluqueños es historia, todo es pasado y nada se puede remediar o cambiar, como sugieren algunos…..AJALE.- No pocos se molestan cada vez que Donald Trump amenaza enviar a sus muchachos a reventar a fabricantes y a las fábricas, dado que nunca ha pedido permiso para las intervenciones de los sabuesos gringos. Mike Vigil, ex jefe de operaciones de la DEA asegura que la mayoría de los operativos realizados en México y que han dejado importantes detenciones las encabezan agentes norteamericanos,nunca han necesitado ni pedido permiso para trabajar acá de este lado.

