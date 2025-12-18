Choque de autobús contra vehículo oficial dejó un muerto

Guadalupe Victoria, Dgo.

El choque de un autobús contra una camioneta perteneciente al Comité Estatal de Fomento y Protección Pecuaria, organismo adscrito a las instancias estatal y federal de agricultura y desarrollo rural.

La persona fallecida, sin embargo, no había sido identificada formalmente hasta la mañana de este jueves, según el informe oficial. La camioneta de la víctima estaba detenida, sin luces ni señalamientos extra.

El hecho de tránsito ocurrió poco después de las 03:00 horas en la autopista Durango – Gómez Palacio, a la altura del municipio de Guadalupe Victoria, y se trató de un impacto del tipo alcance.

Fueron usuarios de un autobús Volvo, perteneciente a la línea Futura, quienes llamaron al número de emergencias para alertar del siniestro del tipo alcance. De inmediato fue enviado personal de la Cruz Roja y Protección Civil, así como corporaciones policiacas.

Al llegar, se encontraron con una camioneta Toyota Hilux prácticamente destruida de su parte trasera y a su conductor, un hombre de entre 30 y 35 años de edad, ya sin signos vitales.

Según el chofer del camión, de nombre Juan Carlos “N”, de 43 años y originario de Tamaulipas, la falta de señalamientos le impidió ver la otra unidad y se dio el impacto. Él quedó detenido en lo que se deslindan responsabilidades.

Los restos del occiso fueron trasladados al Servicio Médico Forense para la necropsia de ley y el proceso de investigación.