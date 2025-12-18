El duranguense “Zheke” Contreras se une a la Selección Mexicana FMF7 para conquistar el Panamericano 2025

Leon, Gto

El talento duranguense brilla en el escenario internacional con la incorporación de Zadkiel Elí Contreras Celaya, mejor conocido como “Zheke” Contreras, a la Selección Mexicana de la Federación Mexicana de Futbol 7 (FMF7) para disputar el Torneo Panamericano 2025.

Con apenas 9 años de edad, “Zheke” se destaca como el único seleccionado de la categoría 2016 para representar al país en esta justa deportiva que se lleva a cabo en la ciudad de León, Guanajuato, del 17 al 21 de diciembre.

La trayectoria de Zadkiel inició a la temprana edad de 3 años en la escuela Diablos de la UJED. Su llamado a la selección nacional se dio tras una sobresaliente participación en la Copa de la Federación Mexicana de Futbol 7, donde representó a la Academia Santos Durango y captó la atención de los visores oficiales.

A lo largo de su formación, “Zheke” ha demostrado ser un artillero implacable, ostentando el título de campeón goleador en siete ocasiones en diversos torneos locales y regionales.

El éxito del joven seleccionado es fruto de un esfuerzo integral. Actualmente, participa con los equipos Halcones Blancos, Santos y Diablos Durango, y ha contado con la guía técnica de los profesores Daniel Vázquez, Ángel “Klever” Simental y Gerardo Gallegos y Mario Salazar.

Además del respaldo fundamental de sus padres, Oscar Contreras y Dalmy Celaya, el deportista ha complementado su preparación física con apoyo psicológico de la mano de Adrián “Camacán” Ayala, fortaleciendo la mentalidad necesaria para portar la camiseta nacional.

Hoy, con la disciplina y entrega que lo caracterizan, “Zheke” Contreras salta a la cancha en Guanajuato para defender los colores de México y poner en alto el nombre de Durango.