“El Zurdo” representa a Durango en el Panamericano 2025, en la Federación Mexicana de Futbol 7

León, Gto.

El talento duranguense continúa dominando en el Bajío. Ian Elieth Martínez, mejor conocido en las canchas como “El Zurdo”, se ha unido a las filas de la Selección Mexicana Roja para competir en el Torneo Panamericano 2025 de la Federación Mexicana de Futbol 7 (FMF7).

A sus 11 años de edad, Ian es una de las piezas clave en la categoría 2014/2015, demostrando que Durango es cuna de grandes futbolistas con proyección nacional e internacional.

Un recorrido de esfuerzo y goles

La trayectoria de “El Zurdo” comenzó a los 4 años en EFOFUT, bajo la tutela del exjugador de Alacranes de Durango, Ignacio Orozco. Desde entonces, su crecimiento ha sido imparable, pasando por instituciones como Academia Tigres, Furia Roja, Academia Linces y, actualmente, consolidándose en la Academia Santos Durango con el profesor Alberto Martínez.

Ian Elieth es un goleador nato. Entre sus palmarés destacan:

Campeón de goleo en la Copa Durango-Mazatlán.

Campeón de goleo en Plaza Huichol.

Campeón de goleo en la reciente edición del Torneo Nacional Fut7 Durango.

Experiencia nacional al servicio de México

Su llamado a la Selección Mexicana no es casualidad; Ian cuenta con una vasta experiencia en torneos de alto nivel como la Copa Peñoles, Copa Atlas, Copa Mazatlán, Juegos CONADE y un nacional en Tepic.

Además de su formación en Santos Durango, actualmente también defiende los colores de Halcones Blancos, y ha destacado como refuerzo de lujo para equipos como Miscelánea Hannis, Halcones FC y Dikcava en diversas competencias, actualmente defiende los colores de Halcones Blancos bajo la dirección de Gerardo Gallegos “EL PADRINO”.

Con su característica técnica individual y su letal pierna izquierda, “El Zurdo” Martínez ya se encuentra en León, Guanajuato, listo para dejar el nombre de México y Durango en lo más alto del podio panamericano.