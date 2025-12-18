Fuego consume vehículo de lujo en la colonia El Saltito

Durango, Dgo.

Momentos de tensión vivieron los habitantes de la colonia El Saltito la tarde de este jueves, tras registrarse el incendio de un automóvil particular que movilizó a los cuerpos de emergencia y alertó a los residentes de la zona.

Los hechos ocurrieron en la calle Cedros, donde vecinos reportaron a los números de emergencia que un automóvil Dodge Charger emanaba una densa columna de humo, misma que en cuestión de segundos se transformó en llamaradas que envolvieron por completo la unidad.

A través de videos compartidos por testigos del siniestro, se pudo observar la magnitud del fuego, el cual fue combatido por personal de Protección Civil y Bomberos. Pese a la rápida intervención, la intensidad del calor y la naturaleza del incendio provocaron que el vehículo fuera declarado como pérdida total.

Por fortuna, tras realizar una revisión en el área y el interior del automóvil, las autoridades confirmaron que no se reportaron personas lesionadas, quedando el incidente únicamente en daños materiales de alta consideración.

Hasta el momento, las causas que originaron la combustión permanecen como indeterminadas. Expertos en peritaje de incendios realizarán la investigación correspondiente para determinar si se trató de una falla mecánica, un cortocircuito o algún factor externo.

Las autoridades municipales exhortan a la población a realizar revisiones periódicas a los sistemas eléctricos y mecánicos de sus vehículos para prevenir incidentes de esta naturaleza.