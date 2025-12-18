Hombres armados despojan de su troca a paisanos que venían a Durango

Parral, Chih.

Una familia de paisanos que estaba en camino a Durango a pasar la temporada vacacional de navidad, fue víctima de un robo con violencia en territorio chihuahuense, en el que fueron despojados de su camioneta.

El vehículo que se llevaron los delincuentes, que se encontraban armados, es una Dodge RAM modelo 2019 con placas del estado norteamericano de Colorado.

El acto violento ocurrió durante la madrugada de este jueves en la carretera Chihuahua – Parral, a la altura de la localidad de Zapién, sobre la llamada Vía Corta.

Según el informe de las autoridades, sujetos armados les cerraron el paso con otro vehículo y, usando armas de fuego, los obligaron a descender, para así apoderarse del vehículo y escapar de la zona.

Los afectados solicitaron apoyo y al sitio llegaron elementos de corporaciones de seguridad y apoyo médico, pues requirieron atención ante la crisis nerviosa que algunos de los viajeros sufrieron.

Los afectados fueron llevados a declarar a la Fiscalía de la Zona Sur de Chihuahua, instancia que se hizo cargo de las investigaciones.