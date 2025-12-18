“México se escribe con M de Migrante”: Sheinbaum garantiza protección y rechaza la criminalización

Ciudad de México, 18 de diciembre de 2025.

En el marco del Día Internacional del Migrante, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, reafirmó que la política exterior del país se centrará en la protección de los connacionales y la cooperación para el desarrollo, rechazando tajantemente cualquier medida que busque criminalizar a quienes abandonan sus hogares por necesidad.

“México se escribe con ‘M’ de migrante. Ellos son heroínas y héroes de la patria”, puntualizó la mandataria, subrayando que su administración apuesta por invertir en los países con mayor desigualdad para atender las causas de origen del fenómeno migratorio.

🛡️ “México te abraza”: Cifras de una estrategia humanitaria

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, informó que a través de la estrategia nacional “México te abraza”, se han realizado 145 mil 537 repatriaciones entre enero y diciembre de este año.

No solo se trata de retornos, sino de una atención integral que suma 846 mil servicios brindados, tales como:

Entrega de alimentos y alojamiento.

Afiliaciones al IMSS y trámites de CURP/Actas de nacimiento.

Vinculación al empleo y atención médica/psicológica.

🎟️ Sorteo “M de Migrante”: 115 MDP para defensa legal

Para fortalecer la red consular, el Gobierno Federal anunció que los recursos obtenidos del sorteo “México con M de Migrante” (115 millones de pesos) se destinarán directamente a la defensa de los paisanos en el extranjero.

Roberto Velasco Álvarez, de la SRE, detalló que 50 mdp se usarán para reforzar la representación legal y el pago de fianzas, mientras que 35 mdp servirán para contratar personal especializado en consulados de alta demanda. Un logro reciente destacado fue el acuerdo en Chicago para que connacionales sin antecedentes penales puedan seguir sus procesos migratorios en libertad bajo fianza.

🚢 Programa Paisano Invierno 2025

Por su parte, el comisionado del INM, Salomón Céspedes Peregrina, informó que el programa Heroínas y Héroes Paisanos ha brindado ya 463 mil 879 atenciones. Apenas ayer, 17 de diciembre, ingresó por Nuevo Laredo una caravana de 20 mil mexicanos en más de 5 mil vehículos, recibiendo acompañamiento oficial para garantizar su seguridad en territorio nacional.

Finalmente, se recordó que la Tarjeta Finabien Paisan@ sigue siendo la mejor opción para el envío de remesas, con una comisión de solo 2.99 dólares, facilitando que el esfuerzo de los migrantes rinda más para sus familias en México.