Motociclista termina en el hospital tras ser arrollado

Lerdo, Dgo.

Un joven motociclista resultó con lesiones de consideración la mañana de ayer, luego de ser impactado por un automóvil particular en calles del municipio de Lerdo. El presunto responsable fue detenido en el lugar por las autoridades viales.

El accidente ocurrió aproximadamente a las 07:30 horas, cuando el lesionado, identificado como Juan Uriel Cárdenas Valenciana, de 27 años de edad, circulaba a bordo de una motocicleta Vento 250, modelo 2024, en color negro.

Según el reporte oficial, Juan Uriel se desplazaba por la calle Primera de la colonia Villa de Guadalupe. Al llegar al cruce con la calle Fundadores, fue impactado por un vehículo tipo Sedán, color arena.

El fuerte golpe proyectó al motociclista hacia el pavimento, causándole heridas que requirieron la intervención inmediata de los cuerpos de rescate.

Paramédicos brindaron los primeros auxilios y trasladaron al joven al Hospital General de Lerdo, donde los médicos le diagnosticaron una fractura de tibia y peroné en la pierna izquierda, además de reportarlo como policontundido.

Por su parte, elementos de la subdirección de Tránsito y Vialidad procedieron a la detención del conductor del sedán, quien fue puesto a disposición de la autoridad correspondiente para que responda por los daños y las lesiones ocasionadas en este percance.