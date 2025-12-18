Murió un ciclista que fue arrollado hace una semana

Lerdo, Dgo.

Un ciclista que fue víctima de un accidente de tránsito hace una semana, murió en el hospital de Lerdo en el que era atendido; el automovilista que lo impactó en la zona rural de dicha demarcación se dio a la fuga.

El fallecido es Javier Olguín Santillano, quien tenía 37 años de edad y era originario del poblado Juan E. García, en la mencionada demarcación.

El informe oficial indica que fue el 11 de diciembre por la tarde cuando, al ir a bordo de su bicicleta de montaña, fue embestido por un vehículo de características no precisadas en las inmediaciones del ejido La Gomita, sobre la carretera libre Durango – Gómez Palacio.

Cuando alguien se dio cuenta, pidió ayuda para él y lo trasladaron al Hospital General de Lerdo, pero con lesiones que obligaron a marcar su pronóstico como reservado.

Por desgracia, al paso de los días su condición no mejoró y el miércoles por la noche se confirmó su fallecimiento. La investigación del caso quedó a cargo de la Unidad de Hechos de Tránsito Terrestre de la Vicefiscalía de La Laguna.