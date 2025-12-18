spot_img
jueves, diciembre 18, 2025

Obituario 18 de diciembre de 2025

Publicado:

Tiempo de lectura: 1 min.

FUNERALES HERNANDEZ (ANALCO)   

En sala Reina de los Ángeles se está velando el cuerpo del Sr.  Irving Joseph Pichardo Inzurriaga, de 32 años, sus honras  y sepelio están pendientes

En sala Del Carmen se está velando el cuerpo del Sr. Alejandro de Jesús Ramírez Yunes, de 81 años, sus honras y sepelio están pendientes

En sala Santa Rosa se está velando el cuerpo del Sr. Francisco Javier Estebane Arroyo, de 54 años, sus honras y sepelio están pendientes

En sala Santa Rosa se está velando el cuerpo del Joven  Alan Gerardo Salazar Esparza, de 27 años, sus honras y sepelio están pendientes

En sala A se está velando el cuerpo de la Sra.  María Guadalupe Carrizales Zapata, de 84 años, sus honras y sepelio están pendientes

En domicilio conocido en Santa María del Oro, Dgo., se está velando el cuerpo de  la Sra. Manuela Ortega Díaz, de 77 años sus honras y sepelio están pendientes

FUNERALES GARRIDO

En capilla #2 de matriz 5 de Febrero se está velando el cuerpo del Sr. Adán Rubén Ricalday Ramos, de 63 años, sus honras y sepelio están pendientes

En capilla #3 de matriz 5 de Febrero se está velando el cuerpo de Raymundo Benavente González, de 28 años, sus honras y sepelio están pendientes

En capilla #6 de matriz 5 de Febrero se está velando el cuerpo del Sr. Alfonso Álvarez Retana, de 58 años, sus honras y sepelio están pendientes

En domicilio conocido en  Santiago Papasquiaro, Dgo., se está velando el cuerpo del Sr. Lorenzo Medina Galindo, de  62 años, sus honras y sepelio están pendientes

En domicilio conocido en  Colonia Hidalgo, Dgo., se está velando el cuerpo del Sr. Carlos Eduardo Sera Sierra, de  37 años, sus honras y sepelio están pendientes

Contacto Hoy
Contacto Hoyhttps://contactohoy.com.mx/

Artículos Relacionados

Artículos Recientes

©
error: Content is protected !!