Obituario 18 de diciembre de 2025

FUNERALES HERNANDEZ (ANALCO)

En sala Reina de los Ángeles se está velando el cuerpo del Sr. Irving Joseph Pichardo Inzurriaga, de 32 años, sus honras y sepelio están pendientes

En sala Del Carmen se está velando el cuerpo del Sr. Alejandro de Jesús Ramírez Yunes, de 81 años, sus honras y sepelio están pendientes

En sala Santa Rosa se está velando el cuerpo del Sr. Francisco Javier Estebane Arroyo, de 54 años, sus honras y sepelio están pendientes

En sala Santa Rosa se está velando el cuerpo del Joven Alan Gerardo Salazar Esparza, de 27 años, sus honras y sepelio están pendientes

En sala A se está velando el cuerpo de la Sra. María Guadalupe Carrizales Zapata, de 84 años, sus honras y sepelio están pendientes

En domicilio conocido en Santa María del Oro, Dgo., se está velando el cuerpo de la Sra. Manuela Ortega Díaz, de 77 años sus honras y sepelio están pendientes

FUNERALES GARRIDO

En capilla #2 de matriz 5 de Febrero se está velando el cuerpo del Sr. Adán Rubén Ricalday Ramos, de 63 años, sus honras y sepelio están pendientes

En capilla #3 de matriz 5 de Febrero se está velando el cuerpo de Raymundo Benavente González, de 28 años, sus honras y sepelio están pendientes

En capilla #6 de matriz 5 de Febrero se está velando el cuerpo del Sr. Alfonso Álvarez Retana, de 58 años, sus honras y sepelio están pendientes

En domicilio conocido en Santiago Papasquiaro, Dgo., se está velando el cuerpo del Sr. Lorenzo Medina Galindo, de 62 años, sus honras y sepelio están pendientes

En domicilio conocido en Colonia Hidalgo, Dgo., se está velando el cuerpo del Sr. Carlos Eduardo Sera Sierra, de 37 años, sus honras y sepelio están pendientes