Posadas aumentan la tentación detener una aventura en el trabajo: 43% de mexicanos tiene o tuvo un romance con un compañero

El sitio de citas Ashley Madison dio a conocer nuevos datos, en colaboración con YouGov, que podrían poner a más de uno de tus compañeros de trabajo en la lista de los traviesos.

Estos datos recientes muestran que el 43% de los mexicanos tiene actualmente una relación romántica con un compañero o la ha tenido en el pasado, en comparación con el 31% de la población general en 11 países (33% de los hombres frente al 28% de las mujeres).

Con tanta gente buscando en el trabajo su última cita romántica, las fiestas navideñas pueden ser especialmente una época de tentaciones.

De hecho, una encuesta independiente de Ashley Madison a sus miembros reveló que el 55% conocía a alguien que había tenido una aventura con un compañero de trabajo o que había cruzado alguna línea, como besarse en una fiesta de fin de año en la oficina, y el 52% de los que lo hicieron afirmaron que lo hicieron porque se dejaron llevar por la celebración y simplemente querían divertirse.

Sin embargo, otros empiezan a preguntarse si ese beso (o más) con un compañero de trabajo vale la pena por descubrir algunas sorpresas inesperadas.

Casi 1 de cada 4 mujeres (24%) de la encuesta a la población general afirmó que nunca consideraría tener una relación romántica con un compañero de trabajo.

Mientras tanto, solo 1 de cada 6 hombres (17%) afirmó lo mismo. Esto podría sugerir que las consecuencias para las mujeres son mayores y que es menos probable que piensen que la tentación vale la pena.

La Navidad en la oficina puede acercar a algunos, pero también deja claro que no todos están dispuestos a cruzar esa línea.

