Se salvaron por centímetros de una tragedia tras ser impactados por el tren

Gómez Palacio, Dgo.

Una familia que recorría la zona rural de Gómez Palacio fue víctima de un fuerte accidente en el que su vehículo fue pérdida total; sin embargo, todos los ocupantes de la unidad sobrevivieron con golpes leves, pese a que fueron impactados por el ferrocarril.

El automovilista involucrado en el hecho de tránsito es José Guadalupe Carrillo Gámez, quien por la música y la plática que tenía con familiares dentro de su Jeep Cherokee, no se percató de la cercanía del tren al llegar a uno de sus cruces.

Los hechos ocurrieron el miércoles en el ejido Bucarelli, cuando la víctima y un par de familiares más, que viven en el fraccionamiento Santa Teresa, estaban visitando a sus allegados.

Al llegar al cruce del ferrocarril, el ya mencionado no miró hacia los lados y la locomotora impactó de lleno el coche, que fue proyectado a varios metros de distancia.

Testigos pidieron apoyo médico y este llegó poco después, pero ninguna de las tres personas valoradas sufrió lesiones de riesgo para su vida, gracias a que el impacto, si bien fue muy fuerte, dio en el lugar exacto para que la situación no pasara a mayores.