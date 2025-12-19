Aseguran narcolaboratorio con 6 toneladas y más de 3 mil litros de químicos 

Santiago Papasquiaro, Dgo.

Elementos del Ejército Mexicano localizaron y aseguraron, en el municipio de Santiago Papasquiaro, un predio utilizado para la fabricación de drogas sintéticas, hecho en el que, sin embargo, no se reportaron detenidos.

Aunque el informe emitido por el Gabinete de Seguridad es escueto, precisa que el aseguramiento se realizó el jueves 18 de diciembre y que fue realizado por personal militar, de forma conjunta con la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

Fue en reconocimientos terrestres que se detectó el predio, en cuyo interior identificaron sustancias sólidas que sumaron un total de 6 mil 250 kilogramos, casi en su totalidad de sosa cáustica.

Además, en contenedores diversos había 3 mil 700 litros de sustancias químicas diversas, aunado al equipo utilizado para la aparente elaboración de metanfetamina.

En dichos artefactos, están incluidos 12 destiladores, 8 condensadores y cinco reactores de síntesis orgánica, así como mangueras, tinacos, bidones y otros contenedores.

El predio y los objetos de delito quedaron a disposición del agente del Ministerio Público para el proceso de investigación correspondiente.