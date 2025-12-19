Cambio de acceso en el IMSS Durango genera confusión entre derechohabientes

Un letrero colocado en la puerta principal del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en su Hospital No. 1 en Durango sorprendió este día a derechohabientes y visitantes, al informar sobre un cambio temporal en el acceso principal debido a trabajos de remodelación en el inmueble.

De acuerdo con el aviso, el ingreso a la unidad ya no se realiza por la entrada habitual, sino que las personas deben acceder por el área de Tococirugía, utilizando la rampa antigua. Sin embargo, la información fue difundida únicamente a través del letrero colocado en la puerta, lo que ha generado confusión, especialmente entre adultos mayores, personas con discapacidad y usuarios que acuden por primera vez.

Desde temprana hora, se observó a pacientes y familiares deambulando por los accesos, preguntando al personal de seguridad y a otros usuarios sobre la nueva ruta de ingreso, evidenciando la falta de señalización clara y anticipada dentro y fuera del hospital.

Aunque el IMSS no ha precisado cuánto tiempo durarán las obras, el cambio de acceso ocurre en un periodo de alta afluencia, lo que incrementa la percepción de desorganización y la exigencia de una mejor estrategia de comunicación para evitar afectaciones a la atención médica.