Dejó su casa vacía una sola noche y le robaron dinero, laptos y joyas

Durango, Dgo.

Una mujer que tiene su domicilio en la colonia San José fue víctima del robo de diversas posesiones, incluidos varios miles de pesos, durante una noche en la que decidió quedarse a descansar con otros miembros de su familia.

Entre lo robado, están 15 mil pesos en efectivo, dos computadoras portátiles, un par de cajas con herramientas y joyería diversa.

La afectada es una mujer de 37 años que tiene su domicilio en la calle San Miguel del mencionado asentamiento, quien el jueves por la tarde, regresó a su casa tras quedarse a dormir con otros integrantes de su familia la noche del miércoles.

Al ingresar, se encontró con las señales de la irrupción y confirmó que una ventana había sido dañada, lo que le sirvió al ladrón o ladrones para ingresar y cometer el atraco.

La afectada, al darse cuenta del robo, solicitó apoyo policial y este llegó poco después, pero el hecho había ocurrido, al parecer, de madrugada, por lo que no había sospechosos cerca.

No se descarta la posibilidad de que los delincuentes estuvieran enterados de la rutina de la víctima o que estuvieran vigilando el inmueble para cometer el atraco, lo que investigará la Fiscalía General del Estado una vez que se ratifique la denuncia correspondiente.