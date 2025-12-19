Minero murió al desbarrancarse por un camino rural

Peñón Blanco, Dgo.

Un hombre murió el jueves por la tarde al ser víctima de un accidente cuando viajaba por un camino rural del municipio de Peñón Blanco, en una zona de aprovechamiento minero.

La víctima es Felipe de Jesús Martínez Limones, quien tenía 37 años de edad y vivía en la colonia Ampliación Rosa del Tepeyac de la ciudad de Durango. Trabajaba para la empresa Apache Mineral Extractor.

La información disponible indica que el ahora occiso era el operador de un camión tipo “scoop”, en el que transportaba material de un yacimiento a través de una pequeña brecha cerca del paraje conocido como “El Orito”.

Por razones hasta ahora no precisadas, la unidad salió levemente del camino y eso fue suficiente para que acabara volcada al fondo de un barranco.

Compañeros de trabajo de Felipe acudieron e iniciaron maniobras de rescate, al tiempo que se notificaba de lo sucedido a las autoridades, que llegaron poco después al lugar de los hechos.

Por desgracia, el trabajador murió en la escena, por lo que la Fiscalía General del Estado se hizo cargo de sus restos y notificó a la autoridad laboral para los procedimientos de ley.