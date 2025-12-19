Murió cuando un taxista lo llevaba de urgencia al IMSS

Durango, Dgo.

Un hombre adulto murió este viernes por la mañana cuando un taxista lo llevaba a recibir atención médica en medio de un episodio de vómito; se investiga, sin embargo, si su defunción se dio por el padecimiento que lo quejaba, o por la caída al descender del taxi.

La persona fallecida fue identificada como José Zacarías Astorga Acosta, de 67 años de edad (nacido el 5 de junio de 1968). De oficio agricultor, su identidad fue confirmada mediante los datos obtenidos en el lugar de los hechos.

Los hechos ocurrieron frente a un conocido taller, de razón social HECSA, ubicado en la esquina de la avenida Yucatán y la calle Chihuahua.

La víctima iba como pasajero de un Chevrolet BEAT habilitado como taxi, con matrícula A-834-DYU, en el que lo llevaban al Hospital del IMSS; pues tenía un cuadro de vómito.

Dadas dichas circunstancias, el operador se detuvo en varias ocasiones para que la víctima depusiera en la calle y, justo en ese lugar, se desplomó al descender la unidad de transporte público y aparentemente se golpeó la cabeza.

Tanto el chofer como testigos solicitaron la presencia de los cuerpos de emergencia, pero nada se pudo hacer por la víctima, que ya había muerto a la llegada de la Cruz Roja Mexicana.

De sus restos quedó a cargo la Fiscalía General del Estado para los procedimientos de rigor, incluida la necropsia de ley.