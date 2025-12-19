Par de abusones le quitaron su bicicleta a un chavito 

Durango, Dgo.

Un par de sujetos de entre 30 y 40 años de edad aprovecharon su superioridad numérica y le quitaron a un adolescente su bicicleta en el Cerro de los Remedios; el muchacho es estudiante y usaba dicho vehículo como medio de transporte.

La víctima es Alejandro S. O., quien tiene 14 años de edad y tiene su domicilio en la colonia Emiliano Zapata, y sufrió el atraco cuando estaba en las inmediaciones de las escaleras del cerro.

Fue el jueves por la tarde cuando un par de individuos, de momento no identificados, lograron cerrarle el paso al muchacho y lo forzaron a descender de la bicicleta, una rodada 24 de color negro.

Luego, los sujetos usaron la misma bicicleta para darse a la fuga; un amigo de la víctima que estaba cerca se dio cuenta y pidió ayuda en el número de emergencias, lo que permitió la llegada de la policía.

Sin embargo, los presuntos ladrones ya no fueron localizados en los alrededores, por lo que se recomendó denunciar el caso ante la Fiscalía General del Estado.