El único y original que en este invierno llevará el nombre de Miguel Ángel “El Lic” Ortiz Gallegos, fundador de este certamen y del Club Deportivo Maderera

El legado continua y en una emotiva rueda de prensa, se presentó la edición LV del Gran Torneo de Campeones de Año Nuevo del Club Deportivo Maderera, que llevará el nombre de Miguel Ángel “El Lic” Ortiz Gallegos.

Este certamen de futbol soccer, una vez más y manteniendo la tradición, promete ser una celebración del deporte y la comunidad.



El presidente del Club Deportivo Maderera y organizador del torneo, Víctor Alejandro Blanco Pinedo, expuso el organigrama del evento frente a los medios de comunicación de Durango. A su lado se encontraban figuras importantes como Jorge Blanco Carvajal, fundador del torneo y del Club; Víctor Rojo Valdez, vicepresidente del certamen; Jesús “Luther” Vargas Domínguez, presidente de la Asociación Estatal de Futbol -Sector Amateur-; Sergio Herrera, encargado del arbitraje; y Margarito “El Vampiro” Ortega, portero multicampeón del torneo.

El Instituto Tecnológico de Durango llega a esta edición como flamante campeón, y su equipo, liderado por jugadores destacados como Ricardo Ramírez y Guillermo García, tiene el firme objetivo de buscar el bicampeonato tras haber derrotado a Instalaciones Eléctricas de Durango en la final del 1 de enero pasado.



Víctor Alejandro Blanco también dio lectura a la convocatoria del torneo, que comenzará el próximo 26 de diciembre, y se jugará mediante un formato de eliminación directa en los principales campos empastados del municipio. Es importante destacar que como siempre ha pasado, no habrá costo de inscripción, solo los equipos deberán cubrir los servicios de arbitraje.

La junta previa con el comité organizador y los equipos participantes se llevará a cabo el lunes 22 de diciembre en la Unidad Deportiva “Prof. Manuel Galindo Higuera” a las 13:00 horas.



A la par del tradicional torneo, se llevarán a cabo actividades dentro de las siguientes categorías:

3o 4o 2016 2017 (Fut 7)

5o 6o 2014 2015 (Fut 7)

Sub 13 2012 (Soccer)

Sub 15 2010 (Soccer)

Libre Femenil (Soccer).

Este torneo no solo promete ser una competencia deportiva, sino también una fiesta para la comunidad duranguense, consolidando al Club Deportivo Maderera como un pilar del futbol en el estado.

¡No te lo pierdas!