Secciones 12, 44 y 35 de la SNTE exigen pago inmediato del bono decembrino 2025

Victoria de Durango, Dgo

Ante la proximidad del cierre de año, la Directiva de la Sección 12, 44 y la 35 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) emitió un comunicado oficial para reafirmar su postura en la defensa de los derechos de sus agremiados, particularmente de los compañeros jubilados y el personal homologado.

A través de un boletín firmado por el Secretario General, el Profr. Alfonso Herrera García, la organización sindical se declaró en sesión permanente de vigilancia. Esta medida busca garantizar que el depósito de bonos y prestaciones se realice sin los contratiempos técnicos o administrativos que han afectado a los trabajadores en periodos anteriores.

Demandas principales a las autoridades

El sindicato fue enfático en señalar que no permitirán que la “incertidumbre financiera” impacte la economía de las familias docentes. Por ello, presentaron las siguientes exigencias a la Secretaría de Educación y al Gobierno del Estado:

Calendario Público: Demandan un cronograma de pagos claro y transparente para evitar retrasos.

Garantía Presupuestal: Exigen que las autoridades aseguren el techo financiero necesario para cubrir estos conceptos en tiempo y forma.

Cumplimiento de Acuerdos: Llaman al respeto de los años de lucha sindical y al cumplimiento de los acuerdos establecidos sin dilación alguna.

La Sección 12 informó que mantiene un diálogo abierto con las instancias estatales para asegurar que el flujo de los recursos se concrete de manera efectiva. Asimismo, hicieron un llamado a la base trabajadora a mantenerse informada únicamente por los canales oficiales del sindicato para evitar rumores.

“La UNIDAD es nuestra fortaleza; no permitiremos que se vulneren las prestaciones de quienes ya cumplieron con su labor al servicio de la educación”, sentencia el documento, reiterando el compromiso de proteger las conquistas laborales históricas del gremio.