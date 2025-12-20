Aumentan ventas en comercios por Navidad

Repuntaron 30%, pero están lejos de los “buenos tiempos”

Aunque el comercio local registra un ligero respiro en diciembre, el repunte está lejos de lo que históricamente representaba esta temporada para los negocios duranguenses.

Reynaldo Dozal, consejero de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco), informó que las ventas han aumentado alrededor de un 30 por ciento en comparación con meses considerados normales; sin embargo, aclaró que este crecimiento no es equiparable al comportamiento que se tenía en los diciembres de años anteriores.

“El incremento existe, pero no alcanza los niveles que tradicionalmente se veían en estas fechas, cuando diciembre era el mes que prácticamente sostenía al comercio durante todo el año”, señaló.

El representante empresarial explicó que factores como el encarecimiento de productos, la cautela de los consumidores y la falta de liquidez siguen pesando sobre la economía local, provocando que muchas familias limiten sus compras únicamente a lo indispensable.

Desde el sector comercio se reconoce que, aunque hay movimiento en calles y establecimientos, la recuperación sigue siendo frágil, y el llamado “boom decembrino” hoy se percibe más como un ajuste mínimo que como una verdadera reactivación económica.

La Canaco advirtió que, de no mejorar las condiciones económicas generales, el cierre de año podría dejar a muchos negocios con márgenes muy reducidos, lejos de compensar los meses complicados que arrastraron durante 2025.